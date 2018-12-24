Экологи призывают москвичей не пускать салюты вблизи лесопарков

Москвичей и гостей столицы призвали не использовать пиротехнику на природных территориях или вблизи парков и лесов. Об этом сообщает РИА "Новости".

— На особо охраняемых природных территориях нельзя запускать салюты и фейерверки, это классифицируется как умышленное причинение беспокойства животному миру, — пояснили в столичном департаменте природопользования и охраны окружающей среды.

Как ранее сообщало агентство городских новостей "Москва", в столице откроют более 90 специальных площадок для использования пиротехники.