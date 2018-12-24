Оптимизм и надежда. Более половины россиян считают, что 2019 год будет лучше

Россияне смотрят в новый год с надеждой и оптимизмом: так, 50% граждан надеются, что наступающий год будет лучше уходящего, а 8% в этом уверены. Об этом свидетельствуют результаты опроса "Левада-центра", сообщают "Известия".

О том, что 2019 год будет не хуже нынешнего, высказались 17% респондентов, такое же количество опрошенных полагает, что вряд ли что-нибудь изменится. Того, что станет хуже, опасаются лишь 5%.

Большинство россиян (64%) смотрят в 2019 год с надеждой, 14% — с неуверенностью, 20% — с тревогой.

Респонденты думают, что для них лично и для их семьи 2019 год пройдёт спокойно (60%), а для политической жизни России (63%) и экономики страны (65%) будет напряжённым, однако никаких трагических событий не произойдёт.