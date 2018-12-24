"У неё выдались трудные времена". Британец сделал селфи с Мэй во время шопинга

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"У неё выдались трудные времена". Британец сделал селфи с Мэй во время шопинга

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Фото: © SWNS

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сделала селфи с одним из покупателей магазина в Туайфорде вечером 21 декабря. После просьбы мужчины о совместном фото ему пришлось получить разрешение от четырёх телохранителей британского премьера, сообщает Metro.

— Она была в приподнятом настроении. Думаю, за последние недели у неё выдались трудные времена, потому я обнял её и попросил о фото. Когда я попросил её нажать кнопку, она знала, что делать, — поделился впечатлениями Чарльз Чапман.

Мужчина рассказал, что Мэй пожелала ему счастливого Рождества, после чего продолжила шопинг со своим супругом Филипом.

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