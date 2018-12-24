NI раскритиковал посла США за сравнение Ту-160 с музейным экспонатом

Авторы издания полагают, что данные самолёты останутся актуальными в ближайшем будущем.

Американский журнал The National Interest раскритиковал сравнение российских стратегических ракетоносцев Ту-160 с "музейными экспонатами". По мнению авторов издания, возраст техники не обязательно означает её отсталость.

Авторы статьи считают, что Ту-160 способны надёжно"доставлять до цели свою боевую нагрузку, при этом для выполнения задач им не обязательно соответствовать последним достижениям авиастроения.

Кроме того, журнал напоминает, что те же американские истребители F-16 на десять лет "старше" Ту-160, при этом до сих в строю и будут эксплуатироваться до 2040-х годов.

Также The National Interest отмечает, что Россия активно стремится модернизировать свои военные самолёты, интегрируя современное оружие и технологии.

Напомним, ранее посол США в Колумбии Кевин Уитакер сравнил прибывшие в Венесуэлу российские Ту-160 с "музейными экспонатами". В Минобороны РФ Уитакера назвали дилетантом после таких высказываний, отметив, что что у США и других стран НАТО нет даже аналогов российских ракетоносцев, а после модернизации самолётов их преимущества и вовсе увеличились.