Последняя рабочая неделя года для россиян будет шестидневной

В понедельник началась последняя рабочая неделя 2018 года, которая продлится шесть дней — с 24 декабря, по субботу, 29 декабря. После неё россиян ожидают десятидневные новогодние выходные — с 30 декабря по 8 января.

Как ранее писал Лайф, выходной день с субботы, 29 декабря, был перенесён на вторник, 31 декабря. Также сместились нерабочие дни в субботу и воскресенье, 5 и 6 января. Они будут добавлены к первомайским праздникам — в четверг и пятницу, 2 и 3 мая 2019 года.

При этом первая рабочая неделя в будущем году будет состоять всего из трёх дней.