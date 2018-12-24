Женщина с ребёнком погибла при пожаре в Новосибирской области

Женщина и маленький ребёнок погибли утром 24 декабря при пожаре в частном доме в Новосибирской области. Ещё один человек пострадал, сообщает ТАСС.

— Сегодня произошло возгорание. Погибли женщина 1989 года рождения и ребёнок 2017 года рождения. Мужчина находится в тяжёлом состоянии в больнице с отравлением угарным газом, — сообщил в ходе оперативного совещания в правительстве региона глава Татарского района Владимир Смирнов.

Причины пожара уточняются. Семья в число неблагополучных не входила.