Самолёт крылом врезался в мачту освещения в Иркутской области

Пассажирский самолёт Ан-24 авиакомпании "Руслайн" при рулении задел крылом мачту освещения. Борт совершал рейс Иркутск — Усть-Кут — Бодайбо, инцидент произошёл 23 декабря, сообщает "Интерфакс".
— Самолёт благополучно совершил посадку и во время руления на стоянку задел мачту освещения. На борту находились 24 человека — 21 пассажир и три члена экипажа, никто не пострадал, — заявили в Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК РФ.
По факту инцидента проводится доследственная проверка.
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