В Новосибирске экстренно приземлился самолёт S7

Самолёт авиакомпании S7, следовавший из Новосибирска в Нижневартовск, утром 24 декабря совершил экстренную посадку в аэропорту вылета из-за неубранного шасси.

— Предварительно, причиной возврата в аэропорт вылета стал сигнал о неубранном после взлёта шасси, вследствие чего капитан воздушного судна принял решение о возврате в аэропорт вылета, — говорится в сообщении Западно-Сибирского следственного управления на транспорте.

Посадка произведена благополучно, никто не пострадал, воздушное судно повреждений не получило. На борту, по предварительным данным, находилось четыре члена экипажа и 67 пассажиров.

Следователи проводят проверку по факту аварийной посадки.