Названы регионы России, жители которых больше всего должны банкам

Рейтинг составляли по уровню закредитованности населения — отношения банковской задолженности к годовому доходу.

Эксперты отмечают рост кредитной нагрузки на россиян — объём кредитов на балансах банков составляет 14,4 трлн рублей, что на 22,1% больше, чем годом ранее. При этом за последние 12 месяцев кредитная нагрузка на каждого работающего жителя страны выросла на 36 тысяч рублей и составила 199 тысяч. РИА "Новости" выяснило, в каких регионах жители больше всего должны банкам.

Средний уровень закредитованности по России составляет примерно 45%. При этом наименьшее количество кредитов у жителей Крыма и Севастополя — у них отношение кредита к среднегодовой зарплате составляет 10,8% и 11,1%.

В тройке также Ингушетия — 11,9%. На четвёртом месте Дагестан с 18%, на пятом — Чечня с 19,9%. В первую десятку также входят Чукотка, Москва, Камчатка, Сахалинская и Магаданская области: показатели закредитованности от 20,5% до 29,7%.

На последних местах Адыгея и Калмыкия — 69% и 83% соответственно.

При этом по абсолютной кредитной нагрузке на одного человека лидируют северные регионы, где относительно высокие зарплаты. В Ямало-Ненецком автономном округе средний объём задолженности составляет 422 тысячи рублей, в Ханты-Мансийском автономном округе — 403 тысячи, в Якутии — 361 тысяча, в Ненецком автономном округе — 329 тысяч.