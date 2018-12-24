На Кубани сошли с рельсов два вагона электрички

Информация о произошедшем уточняется. В результате произошедшего три человека госпитализированы с переломами.

В Краснодарском крае сошли с рельсов два вагона электрички. Как сообщили в региональном главке МЧС России, инцидент произошёл в Туапсинском районе близ станции Навагинская около 06:30 мск.

— Предварительно, из-за схода селя произошёл сход двух вагонов электрички, всего в составе четыре вагона, — говорится в сообщении.

Как сообщили представители Северо-Кавказской железной дороги, по предварительной информации, в результате произошедшего пострадало три человека. Они госпитализированы с переломами. Для ликвидации последствий подняты восстановительные поезда.