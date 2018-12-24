Среди факторов, которые приводят к дефициту средств, — ограничение необходимых закупок газа.

На Украине подсчитали убытки от снижения тарифов на транзит газа. Речь идёт о дефиците в размере 22 миллиардов гривен, что составляет порядка 800 миллионов долларов. Об этом сообщается на сайте компании "Укртрансгаз", которая является дочерней компанией "Нафтогаза" и занимается поставкой газа на Украине.

В пресс-релизе указано, что новые временные тарифы и в целом ситуация с газом в стране сделают невозможной полную и своевременную выплату заработных плат. Среди факторов, которые приводят к дефициту средств, — ограничение закупок газа с необходимых 3,3 миллиона до 2,6 миллиона кубометров, а также занижение закупочных цен.

В компании выразили уверенность в том, что продолжение действия существующих тарифов угрожает стабильной работе предприятия в следующем году.

Как писал Лайф, ранее глава "Нафтогаза" заявил о проблемах с закупкой газа в пик отопительного периода.