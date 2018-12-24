Чтобы ёлка не сгорела. Эксперты рассказали, как выбирать правильную пиротехнику

Вся представленная продукция должна иметь русскую маркировку с обозначением класса опасности.

В Роспотребнадзоре рассказали, как и где следует приобретать пиротехнику, а также как её правильно хранить. Рекомендации опубликованы на сайте ведомства.

Покупать изделия следует в магазинах, отделах, павильонах и киосках, в которых обеспечивается сохранность продукции и исключается попадание на неё прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Обходить стороной следует места несанкционированной торговли.

Приобретая пиротехнику, стоит обратить внимание на её внешний вид и оформление. Не стоит покупать деформированные изделия или с нарушенной упаковкой. Также вся продукция подлежит обязательной сертификации, кроме того, на упаковке должен быть единый знак обращения на рынке ЕАЭС. Все представленные изделия должны иметь русскую маркировку с обозначением класса опасности.

При выборе места для использования пиротехники необходимо чётко руководствоваться инструкцией к изделию, где должен быть указан радиус опасной зоны. Для изделий первого класса он составляет полметра, для второго — пять метров, третьего — около 30 метров.

Хранить продукцию советуют в сухом отапливаемом помещении в недоступном для детей месте, а также в оригинальной упаковке. Изделие категорически запрещается разбирать.