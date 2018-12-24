Родственники погибших в шахте Соликамска рабочих начали опознание тел

В субботу, 22 декабря, в шахте начался пожар, в результате которого девять человек остались заблокированными под землёй без связи.

Родственники погибших в шахте Соликамска рабочих, прибывшие на место ЧП, начали опознание тел. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

— Процедура опознания тел началась вчера и продолжается до сих пор, — рассказал источник.

Напомним, утром 22 декабря на строящемся стволе № 4 рудника горнорудной шахты ПАО "Уралкалий" произошёл пожар, из-за которого девять человек остались заблокированными на глубине 364 метров, связь с ними была потеряна. В течение 20 часов продолжалась спасательная операция, в ходе которой было предпринято восемь попыток подобраться к заблокированным людям.

Спасти работников не удалось — все они погибли. Как позже стало известно, люди находились на том же уровне, где и вспыхнул пожар. В течение восьми часов шла подготовка к извлечению тел погибших на поверхность, на сам процесс ушло ещё более шести часов.

Как ранее писал Лайф, по факту произошедшего СКР возбудил уголовное дело, в рамках которого задержаны четыре человека.