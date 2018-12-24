Глава Роскомнадзора сообщил, что Рунет не отключат от глобальной Сети

Ограничения возможны лишь в случае возникновения чрезвычайных обстоятельств, однако и в этой ситуации доступ должен быть налажен в кратчайшие сроки.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров в интервью ТАСС рассказал, что российский сегмент Интернета не отключат от глобальной Сети.

— Перспективы отключения Российской Федерации от глобальной сети Интернет сейчас нет, — отметил Жаров.

Руководитель ведомства подчеркнул, что государство должно быть готово к различным вариантам развития событий, а работа Сети может быть нарушена не только из-за влияния кого-либо, но и по причине различных техногенных катастроф или стихийных бедствий. В такой ситуации доступ к услугам сотовой связи и Интернету должен быть предоставлен населению в самые кратчайшие сроки.

— Я думаю, что в этом направлении предпринимаются правильные и своевременные усилия, — добавил Жаров.