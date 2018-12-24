Фургал на встрече с Путиным планирует рассказать о проблемах Хабаровского края

Губернатор заявил, что намерен "чётко, внятно, понятно" обозначить ситуацию в регионе как она есть.

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал на встрече с президентом России Владимиром Путиным намерен рассказать о проблемах возглавляемого им региона. Об этом Фургал сообщил в ходе пресс-конференции.

— Я буду поднимать проблемы, которые стоят сегодня перед Хабаровским краем, с просьбой оказать содействие в решении, — сказал он, добавив, что не намерен ни приукрашивать, ни драматизировать ситуацию.

По словам Фургала, ход разговора будет зависеть от времени и формата, однако в целом он намерен "чётко, внятно, понятно" обозначить ситуацию в регионе, что там делается и какие у властей края планы по развитию.

Кроме того, губернатор заявил, что намерен обратиться к правительству РФ с просьбой сделать Хабаровск городом федерального значения. В то же время он отметил, что город не понесёт финансовых потерь из-за переноса столицы ДФО во Владивосток (указ об этом Путин подписал 13 декабря), однако признал, что имиджевые потери есть.

Напомним, президент России в ходе большой пресс-конференции 20 декабря заявил, что намерен встретиться со всеми недавно избранными главами регионов страны. Фургал стал губернатором Хабаровского края в сентябре этого года.