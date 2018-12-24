Крепкого здоровья. Путин поздравил президента Азербайджана с днём рождения

Президент РФ Владимир Путин поздравил лидера Азербайджана Ильхама Алиева с днём рождения. В поздравительной телеграмме глава государства пожелал крепкого здоровья, благополучия и успехов в госдеятельности.

— Ильхам Алиев пользуется заслуженным авторитетом среди соотечественников и за рубежом как опытный и дальновидный политический деятель, настоящий лидер своей страны, — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Лидер России также высоко оценил личный вклад Алиева в развитие и укрепление двухсторонних отношений. Кроме того, Путин надеется на продолжение диалога между странами.

Сегодня Ильхаму Алиеву исполнилось 57 лет.