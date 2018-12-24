Снежно и морозно. Синоптики рассказали о погоде в Москве на сегодня

Максимальная температура в городе достигнет минус 6−8 градусов, по области — минус 5−10 градусов.

Сегодня москвичей ожидает снежная и умеренно морозная погода. Циклон с юга продолжает забрасывать в столицу массивы снеговых туч. А северо-восточная тяга ветров сдерживает рост температуры, сообщает центр "Фобос".

Ожидаются осадки до 5 мм, сугробы могут вырасти до 29 сантиметров, что соответствует климатической норме. Днём будет снег и облачно. Ветер северо-восточный, 3−8 м/с. Максимальная температура в городе достигнет минус 6−8 градусов, по области — минус 5−10 градусов. Относительная влажность — 85−90%. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 740 мм ртутного столба.

Ранее Лайф сообщал, что в Москве ожидаются сильные снегопады 24 и 25 декабря, при этом к концу рабочей недели похолодает.