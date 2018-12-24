СБУ завела уголовное дело из-за трансляции телеканала RT на Украине

Максимальное наказание за статью, нарушение которой инкриминируется обвиняемому, составляет шесть лет лишения свободы.

Служба безопасности Украины (СБУ) завела уголовное дело в отношении одного из интернет-провайдеров Винницкой области за трансляцию российских телеканалов, включая Russia Today. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

— Частное предприятие без соответствующей лицензии... предоставляло своим абонентам программную услугу IPTV. Среди телеканалов, которые предлагали зрителям, были запрещённые для трансляции на территории Украины российские пропагандистские каналы, в частности RT, — говорится в сообщении.

В СБУ раскрыли статью, по которой заведено уголовное дело — нарушение авторского права и смежных прав, максимальное наказание за которое составляет шесть лет лишения свободы.

Силовики провели в офисе организации следственные действия и обнаружили техническое оборудование, при помощи которого велась "противоправная" деятельность.