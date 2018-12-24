В Иркутской области нашли свыше 100 тысяч литров палёного алкоголя

В нескольких городах региона обнаружены склады с крупными партиями готового к реализации фальсификата.

В Иркутской области полицейские конфисковали более 100 тысяч литров поддельного алкоголя. Об этом ТАСС рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По её словам, правоохранителям удалось пресечь деятельность четырёх организованных групп бутлегеров. Кроме этого, в Иркутске, Шелехове, Слюдянке и Усолье-Сибирском были обнаружены склады с крупными партиями готового к реализации фальсификата. Также были выявлены места, где происходила реализация поддельного спиртного.

— Проведено 60 обысков, установлены предполагаемые лидеры и активные участники организованных групп. По подозрению в противоправной деятельности задержаны 19 граждан, — подчеркнула Волк.

В рамках операции против продажи поддельного алкоголя в Москве был обнаружен склад, который злоумышленник арендовал по поддельным документам. На территории находилось более 200 тысяч бутылок с фальсификатом.