Стало известно, почему электричка сошла с рельсов в Туапсе

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Стало известно, почему электричка сошла с рельсов в Туапсе

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Следственный комитет назвал причину, по которой два вагона электрички сошли с рельсов в Туапсе. По их данным, ЧП случилось из-за селя.

По версии следствия, ранения получили двое: мужчина и женщина. Их уже госпитализировали. Сейчас сотрудники следствия работают на месте ЧП и выясняют все обстоятельства.

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