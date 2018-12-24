Стало известно, почему электричка сошла с рельсов в Туапсе

Следственный комитет назвал причину, по которой два вагона электрички сошли с рельсов в Туапсе. По их данным, ЧП случилось из-за селя.

Электричка сошла с рельсов из-за селя.



В Краснодарском крае в результате схода двух вагонов электропоезда пострадали мужчина и женщина, которые госпитализированы. Следователи устанавливают обстоятельства и причины ЧП, осматривают место происшествия pic.twitter.com/NVSySvJb9R — Следственный комитет (@sledcom_rf) 24 декабря 2018 г.

По версии следствия, ранения получили двое: мужчина и женщина. Их уже госпитализировали. Сейчас сотрудники следствия работают на месте ЧП и выясняют все обстоятельства.