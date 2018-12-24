Все погибшие в шахте Соликамска горняки опознаны

В СК напомнили, что фигурантами уголовного дела по факту произошедшего пожара стали четыре человека.

В Соликамске завершилась процедура опознания тел девяти рабочих, погибших в шахте. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

— Их родственникам выданы разрешения на захоронение, — добавила она.

Напомним, 22 декабря в шахте произошёл пожар, из-за которого девять рабочих остались заблокированными на глубине 364 метра, связь с ними была потеряна. Как позже стало известно, люди находились на том же уровне, где и произошло возгорание.

Спасти работников не удалось, несмотря на многочисленные попытки. В связи с произошедшим СКР возбудил уголовное дело, в рамках которого задержаны четыре человека.