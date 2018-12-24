Пошёл за ёлкой и заблудился. Сибиряк едва не замёрз насмерть в лесу

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Пошёл за ёлкой и заблудился. Сибиряк едва не замёрз насмерть в лесу

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Фото: © Pixabay

Мужчина получил сильное обморожение, его состояние оценивается врачами как тяжёлое.

В Куйбышевском районе Новосибирской области объявили срочный поиск местного жителя, который 23 декабря днём отправился в лес за ёлкой и пропал. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

Ближе к ночи пропавшего нашли в полутора километрах от села Верх-Ича, откуда он вышел, местные жители. Мужчина находился в бессознательном состоянии из-за переохлаждения, а когда его привели в чувства, не мог ходить.

Спасатели оказали ему первую помощь, обогрели в спальном мешке, а затем на вездеходе доставили из предлесья к бригаде скорой. Мужчина получил сильное обморожение, его состояние оценивается врачами как тяжёлое.

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