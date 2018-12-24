Лавров рассказал, почему Россия и США не могут нормализовать отношения

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РИА "Новости" рассказал, почему не удаётся нормализовать отношения между Россией и США.
По его словам, Москва выступает за развитие диалога между странами на основе принципа уважения интересов государств.
— Пока продвинуться в этом направлении не получается из-за недружественных действий Вашингтона, непрекращающихся попыток оказывать на нас давление с помощью экономических, военно-политических и иных инструментов, — отметил Лавров.
Он также обратил внимание, что работа по важным направлениям международной и двусторонней повестки дня буксует из-за подобных действий американской стороны.
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