Лавров рассказал, почему Россия и США не могут нормализовать отношения

Из-за недружественных действий американской стороны буксует работа по важным направлениям международной и двусторонней повестки дня.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РИА "Новости" рассказал, почему не удаётся нормализовать отношения между Россией и США.

По его словам, Москва выступает за развитие диалога между странами на основе принципа уважения интересов государств.

— Пока продвинуться в этом направлении не получается из-за недружественных действий Вашингтона, непрекращающихся попыток оказывать на нас давление с помощью экономических, военно-политических и иных инструментов, — отметил Лавров.

Он также обратил внимание, что работа по важным направлениям международной и двусторонней повестки дня буксует из-за подобных действий американской стороны.