Вниз по склону. Появилось видео с места, где электричка сошла с рельсов в Туапсе

Сотрудники СКР опубликовали видео с места схода электрички в Туапсе, где пострадало два человека. Как видно на кадрах, два вагона скатились вниз по склону. Один из них почти оказался на дороге.

Электричка сошла с рельсов из-за селя.



В Краснодарском крае в результате схода двух вагонов электропоезда пострадали мужчина и женщина, которые госпитализированы. Следователи устанавливают обстоятельства и причины ЧП, осматривают место происшествия pic.twitter.com/NVSySvJb9R — Следственный комитет (@sledcom_rf) 24 декабря 2018 г.

Движение на проезжей части перекрыто. Там работают сотрудники МЧС и Следственного комитета.

Ранее в СК сообщили, что электричка сошла с рельсов из-за селя. В результате происшествия пострадало два человека.