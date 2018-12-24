Вниз по склону. Появилось видео с места, где электричка сошла с рельсов в Туапсе

Сотрудники СКР опубликовали видео с места схода электрички в Туапсе, где пострадало два человека. Как видно на кадрах, два вагона скатились вниз по склону. Один из них почти оказался на дороге.
Электричка сошла с рельсов из-за селя.— Следственный комитет (@sledcom_rf) 24 декабря 2018 г.
В Краснодарском крае в результате схода двух вагонов электропоезда пострадали мужчина и женщина, которые госпитализированы. Следователи устанавливают обстоятельства и причины ЧП, осматривают место происшествия pic.twitter.com/NVSySvJb9R
Движение на проезжей части перекрыто. Там работают сотрудники МЧС и Следственного комитета.
Ранее в СК сообщили, что электричка сошла с рельсов из-за селя. В результате происшествия пострадало два человека.
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