Вниз по склону. Появилось видео с места, где электричка сошла с рельсов в Туапсе

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Вниз по склону. Появилось видео с места, где электричка сошла с рельсов в Туапсе

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Сотрудники СКР опубликовали видео с места схода электрички в Туапсе, где пострадало два человека. Как видно на кадрах, два вагона скатились вниз по склону. Один из них почти оказался на дороге.

Движение на проезжей части перекрыто. Там работают сотрудники МЧС и Следственного комитета.

Ранее в СК сообщили, что электричка сошла с рельсов из-за селя. В результате происшествия пострадало два человека.

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