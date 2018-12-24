Для москвичей выпустят приложение о качестве воздуха в столице

В нём будут данные о состоянии природных сред, а также соответствующие рекомендации.

Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы планирует создать в следующем году мобильное приложение о качестве воздуха в столице на основе системы "Мосэкомониторинг".

— Там будут данные о состоянии природных сред, соответствующие рекомендации. Например, "прекрасная погода, можно заниматься спортом на открытом воздухе" и так далее, — приводит слова руководителя ведомства Антона Кульбачевского ТАСС.

В скором времени система экологического мониторинга Москвы войдёт в систему "Безопасный город", где появятся новые данные. Хотя пока такого запроса от жителей нет.

— Если начнётся череда каких-то ливней, ураганов, понятно, что жителей будет это интересовать. Скажу вам честно, острого запроса на информацию о качестве атмосферы от москвичей и россиян в целом я не вижу, — добавил Кульбачевский.

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