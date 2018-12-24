Волкер посетит Москву в случае освобождения украинских моряков

Спецпредставитель США на Украине Курт Волкер намерен посетить Москву в следующем году, в случае освобождения задержанных украинских моряков. Его слова приводит телеканал "1+1".

Он подчеркнул, что решение об отмене своего визита в российскую столицу он принял после того, как президент США Дональд Трамп отменил свою встречу с президентом России Владимиром Путиным.

— Надеюсь, я сделаю это в следующем году, как только моряков действительно освободят, — подчеркнул Волкер.

25 ноября три судна ВМС Украины пересекли границу России и направились в сторону Керченского пролива. Действия Киева расценили как провокацию. Позже ФСБ сообщила о задержании всех трёх судов. 12 украинских моряков задержали до 25 января 2019 года.