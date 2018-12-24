Пока папа снимал деньги. Пьяный житель Башкирии угнал машину с пассажирами

Угонщик заявил, что не заметил никого в машине и, увидев заведённый автомобиль, просто захотел покататься.

Пьяный житель Башкирии угнал припаркованный автомобиль, на заднем сидении которого сидела женщина с 16-летним сыном. Как сообщили в МВД республики, инцидент произошёл днём 23 декабря в Стерлитамаке.

Отец семейства вышел из машины к банкомату, не заглушив транспортное средство, после чего проходивший мимо незнакомец неожиданно сел за водительское место и начал движение.

— Проехав метров 10, он не справился с управлением, и автомобиль врезался в здание, — сообщили в пресс-службе, добавив, что 34-летний угонщик задержан.

Сам он заявил, что не заметил никого в машине и, увидев заведённую машину, захотел покататься. Тем не менее в отношении него возбудили уголовное дело об угоне. В результате ДТП никто не пострадал.