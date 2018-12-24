Волшебство в помощь! Якутский Дед Мороз Эьээ Дьыл хочет встретиться с Путиным

Якутский Дед Мороз Эьээ Дьыл рассказал, что хотел бы лично поздравить президента России Владимира Путина с Новым годом. В своём желании волшебник, он же доктор биологических наук Гавриил Угаров, признался в интервью РИА "Новости".

— С президентом, конечно, с радостью бы встретился. Я бы его поздравил, пожелал бы успехов, — сказал якутский Дед Мороз.

Ранее Лайф писал, что в самом центре Нью-Йорка, в Манхэттене, прошёл пятый по счёту парад Дедов Морозов и Снегурочек. Зрелищное шествие организовало общество "Русская молодёжь Америки".