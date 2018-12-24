Канатная дорога на Воробьёвых горах в Москве станет платной с 25 декабря

Оплачивать поездки можно по карте "Тройка", а в ближайшее время планируется добавить возможность сделать это онлайн.

Первая в Москве канатная дорога на Воробьёвых горах с 25 декабря станет платной.

Отметим, что бесплатно на ней можно было проехать в период с 27 ноября по 24 декабря включительно. За это время было перевезено более 200 тысяч пассажиров.

Оплатить проезд можно будет при помощи карты "Тройка", а в скором времени планируется добавить возможность сделать это онлайн. Стоимость проезда в будние дни составляет 400 рублей в одну сторону и 700 — туда-обратно. В выходные стоимость увеличивается на 100 рублей.

Первая в Москве канатная дорога открылась 26 ноября. Она рассчитана на перевозку 1,6 тысячи пассажиров в час. От смотровой площадки на Воробьёвых горах до "Лужников" добраться можно за пять минут.