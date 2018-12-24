Times создала аналог чистилища "Миротворца" и внесла в него журналистов Sputnik

Издание сопроводило список фотографиями восьми сотрудников новостного агентства с указанием их должностей.

Британская газета Times создала аналог украинского "Миротворца" и внесла в него журналистов эдинбургского отделения Sputnik. Список сопровождается призывом конфисковать имущество сотрудников российского агентства, работающих на "пропаганду" .

Автор призыва Алекс Коул-Хэмилтон, член парламента Шотландии от Либерально-демократической партии, обвинил местное отделение Sputnik в "информационной войне" против Соединённого Королевства.

— Другие страны заняли более жёсткую позицию в отношении активов российских граждан, чем мы в Великобритании. Наше правительство должно ещё раз посмотреть, что можно сделать, — заявил парламентарий.

Статья сопровождается фотографиями восьми сотрудников Sputnik с указанием их должностей по примеру скандального украинского сайта "Миротворец".

Напомним, "Миротворец" был создан в 2014 году депутатом Верховной рады Украины Антоном Геращенко и зарегистрирован в Канаде. На портале выкладываются личные данные сотрудников украинских, российских и западных СМИ, включая их адреса. В чистилище сайта также попадают звёзды шоу-бизнеса.