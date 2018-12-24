Жаров опроверг заявления Би-би-си о миллиардных тратах на блокировку Telegram

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Жаров опроверг заявления Би-би-си о миллиардных тратах на блокировку Telegram

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Александр Жаров. Фото: ©РИА Новости/Александр Натрускин

В то же время глава Роскомнадзора подтвердил, что ведомство продолжает совершенствовать систему блокировок.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров опроверг заявление Би-би-си о том, что ведомство якобы потратило 20 миллиардов рублей на разработку новой системы блокировки приложений, в том числе и Telegram.

— Роскомнадзор не обращался в Министерство финансов ни за 20 млрд рублей, ни за иной суммой на некие программы, — приводит его слова ТАСС. — Ничего из того, о чём говорилось в материале Би-би-си, мы не делали.

В то же время Жаров сказал, что Роскомнадзор продолжает совершенствовать систему блокировок в вопросе как сайтов, так и приложений. Однако сейчас ещё рано говорить о каком-либо готовом решении по этой теме.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор начал проверку телеканала и сайта BBC World News на предмет соответствия законодательству. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что такое решение "давно пора" было принять. Как писал Лайф, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что к британскому медиа накопилось "много вопросов".

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