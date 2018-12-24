Лавров заявили о "зашкаливающем уровне русофобии" перед выборами на Украине

По мнению главы МИД РФ, от действий нынешних властей "страдают рядовые украинцы".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва обеспокоена обстановкой, в которой идёт подготовка к предстоящим выборам президента Украины.

— Нас, разумеется, не может не беспокоить обстановка, в которой идёт подготовка к этим выборам. На Украине уровень насаждаемой сверху русофобии просто зашкаливает. По сути, она стала частью государственной политики, — цитирует главу МИД "РИА Новости".

По словам Лаврова, Киев сейчас руководствуется скорее не интересами страны и народа, а собственными амбициями и рекомендациями или даже прямыми указаниями из-за рубежа. При этом от действий властей "страдают рядовые украинцы", считает министр. В качестве примера глава МИД РФ привёл "неурегулированный внутренний конфликт" на востоке Незалежной.