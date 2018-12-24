Лавров заявил, что Россия не станет инструментом обслуживания интересов США

Демонизация РФ нужна Вашингтону для того, чтобы сохранять дисциплину в Европе и укреплять евроатлантическую связку.

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил в интервью РИА "Новости", что Россия не станет инструментом обслуживания интересов США.

Главной проблемой отношений стран, по мнению дипломата, является то, что США не рассматривали их как самоценные. Россия для американской правящей элиты — это объект. Министр подчеркнул, что демонизация РФ нужна Вашингтону для сохранения дисциплины в Европе и укрепления евроатлантической связки.

— Да и попытки инспирировать смену власти в нашей стране или изменение российской политики — а такой иллюзией в Вашингтоне страдают многие — продиктованы желанием сделать из нас инструмент обслуживания интересов США, — заявил Лавров.

При этом страны, которые согласились с такой ролью, по мнению главы дипведомства, известны, однако Россия не входит в их число.

"Объективация" РФ является наследием холодной войны. До тех пор пока она не выветрится из сознания американской элиты, отношения между странами не станут лучше. При этом Россия воспринимает отношения со всеми странами как самоценные и готова к такому же с США.

— Повторю: потенциал созидательного двустороннего взаимодействия огромен. Однако остаётся нереализованным многие десятилетия. Думаю, наши народы заслуживают куда лучшего, чем то, что мы имеем сейчас, — отметил Лавров.

Ранее глава МИД РФ рассказал, почему Россия и США не могут нормализовать отношения, а также о "зашкаливающем уровне русофобии" на Украине перед выборами президента страны.