Российские банки стали чаще одобрять кредиты пенсионерам

Пенсионеры имеют низкую закредитованность, регулярный доход и исполнительность при оплате.

Объем займов, выданных пенсионерам старше 60 лет, вырос на 42% и составил 403,3 млрд рублей за первые 10 месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого, сообщают "Известия" со ссылкой на данные Объединённого кредитного бюро (ОКБ).

Также увеличилось число клиентов пенсионного возраста. Кредитные организации стали охотнее выдавать им средства, чем молодёжи. Поскольку пенсионеры имеют низкую закредитованность, регулярный доход и исполнительность при оплате.

Так, наибольшим спросом у старшего поколения пользуются потребительские кредиты со средним займом около 100 тысяч рублей. При этом меньше всего пенсионеров интересует ипотека.

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