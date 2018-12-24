Поехали! Новая станция метро Москвы будет напоминать каюту космического корабля

По задумке дизайнеров, 3D-потолок на "Калужской" будет сложен из пластин и светильников в виде Млечного Пути.

Новые станции Большой кольцевой линии метро "Калужская" и "Зюзино" оформят в футуристическом стиле, а первая будет напоминать каюту космического корабля. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

При разработке нового облика станций дизайнеры вдохновлялись идеями основоположника теоретической космонавтики Константина Циолковского и работами архитекторов-футуристов. В оформлении станции "Калужская" будут преобладать чёрный, серый и оранжевый цвета.

— Интерьеры станции "Калужская" сделают похожими на каюту космического корабля. Подвесной 3D-потолок соберут из множества алюминиевых пластин и неоновых светильников таким образом, чтобы у пассажиров создавалось ощущение непрерывного движения, — рассказали в столичной мэрии. — Это будет своего рода поток, напоминающий Млечный Путь.

При оформлении станции "Зюзино" будут использовать серые, чёрные и жёлтые цвета. Стены отделают алюминиевыми панелями, а декоративный подвесной потолок будет напоминать пчелиные соты. Планируется, что "Калужскую" и "Зюзино" откроют в 2020 году.