За многолетнюю яркую игру. Впервые магистром "Что? Где? Когда?" стала женщина

В последний раз медаль магистра вручалась 10 лет назад. Тогда её обладателем стал Андрей Козлов.

Пятым магистром игры "Что? Где? Когда?" стала Елизавета Овдеенко. Добавим, что впервые этого звания была удостоена женщина.

Причиной такого решения ведущего игр клуба Бориса Крюка стала яркая игра Овдеенко на протяжении многих лет. Последний раз медаль магистра вручалась 10 лет назад. Тогда её обладателем стал Андрей Козлов, который присоединился к Александру Друзю, Виктору Сидневу и Максиму Поташёву.

Добавим, что также Овдеенко была удостоена приза за самый яркий ответ года. Отметим, что в финале года команда Балаша Касумова, в которой играет новоиспечённый магистр, уступила телезрителям со счётом 5:6.