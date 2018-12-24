На путях забыли инструменты. На Украине пассажирский поезд 5 часов стоял в поле

Состав продолжил движение только в час ночи, когда с рельсов забрали оборудование.

Пассажирский поезд, следовавший из украинского города Рахов в Киев, около пяти часов простоял в поле в Тернопольской области. О произошедшем в "Фейсбуке" рассказала журналистка Ульяна Бойчук, которой "посчастливилось" находиться в составе в момент ЧП.

— Пока в каюте тепло, есть свет и интернет, хотя в соседнем мать говорит ребёнку: "Не ешь все бутерброды, потому что неизвестно, сколько ещё стоять будем", — написала она, спустя три часа после остановки.

По словам журналистки, причиной произошедшего стало то, что железнодорожные рабочие оставили на рельсах оборудование. Она уточнила, что поезд остановился 23 декабря в 20:00 (21:00 мск). Инструменты убрали только спустя пять часов, после чего состав продолжил движение 24 декабря примерно в час ночи (2:00 мск).