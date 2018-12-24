Сбербанк предложил клиентам страховать карты от кибермошенников

Сбербанк предложил россиянам застраховать карты от кибермошенников. В сообщении кредитной организации указано, что в декабре стартовали продажи продукта, который защищает карты от несанкционированного бесконтактного списания денег со смартфонов или же в ситуациях, при которых смартфоны были заражены вредоносными программами.
— [Продукт] обеспечивает банковские карты страховой защитой от киберинцидентов, — пояснили в банке.
В Сбербанке подчеркнули, что подобный продукт по страхованию киберрисков для физлиц на российском рынке представлен впервые, причём как для Android, так и для iOS. Кроме того, в него бесплатно включён дополнительный сервис — установка на смартфоны защитного решения от "Лаборатории Касперского".
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