Сбербанк предложил клиентам страховать карты от кибермошенников

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Сбербанк предложил клиентам страховать карты от кибермошенников

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Фото: ©РИА Новости/Алексей Сухоруков

В организации подчеркнули, что подобный продукт по страхованию киберрисков для физлиц на российском рынке представлен впервые.

Сбербанк предложил россиянам застраховать карты от кибермошенников. В сообщении кредитной организации указано, что в декабре стартовали продажи продукта, который защищает карты от несанкционированного бесконтактного списания денег со смартфонов или же в ситуациях, при которых смартфоны были заражены вредоносными программами.

— [Продукт] обеспечивает банковские карты страховой защитой от киберинцидентов, — пояснили в банке.

В Сбербанке подчеркнули, что подобный продукт по страхованию киберрисков для физлиц на российском рынке представлен впервые, причём как для Android, так и для iOS. Кроме того, в него бесплатно включён дополнительный сервис — установка на смартфоны защитного решения от "Лаборатории Касперского".

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