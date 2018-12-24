Густой туман привёл к столкновению 50 машин на трассе в Индии – видео

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Густой туман привёл к столкновению 50 машин на трассе в Индии – видео

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Среди участников массового ДТП — школьный автобус и тяжёлая техника. Есть погибшие.

Крупная авария произошла этим утром на трассе Рохтак — Ревари (штат Харьяна). Близ города Джаджар столкнулись сразу 50 самых различных транспортных средств: от простых легковушек до гружёных фур и школьного автобуса.

Данные о пострадавших и жертвах пока разнятся. В местных СМИ можно встретить информацию о семи или восьми погибших. Количество раненых исчисляется десятками.

Местные власти назвали причиной аварии густой туман. На дороге Рохтак — Ревари очень слабая видимость, о чём экстренные службы пытались предупредить автомобилистов. Тем не менее вырулить на обочину и избежать очередного столкновения было невозможно, утверждают водители.

Напомним, что россиян также предупредили о грядущем всплеске аварийности на дорогах. По статистике ГУОБДД, самое опасное время — с января по май, а около трети всех ДТП составляют наезды на пешеходов.

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