Густой туман привёл к столкновению 50 машин на трассе в Индии – видео

Среди участников массового ДТП — школьный автобус и тяжёлая техника. Есть погибшие.

Крупная авария произошла этим утром на трассе Рохтак — Ревари (штат Харьяна). Близ города Джаджар столкнулись сразу 50 самых различных транспортных средств: от простых легковушек до гружёных фур и школьного автобуса.

Данные о пострадавших и жертвах пока разнятся. В местных СМИ можно встретить информацию о семи или восьми погибших. Количество раненых исчисляется десятками.

7 killed in vehicle pileup caused by dense fog in Haryana's Jhajjar https://t.co/0yR5aRFi4G — Millennium Post (@mpostdigital) 24 декабря 2018 г.

Местные власти назвали причиной аварии густой туман. На дороге Рохтак — Ревари очень слабая видимость, о чём экстренные службы пытались предупредить автомобилистов. Тем не менее вырулить на обочину и избежать очередного столкновения было невозможно, утверждают водители.

7 killed after 50 vehicles pile-up because of dense fog in Haryana's Jhajjar. pic.twitter.com/KfijPXZipp — DNA (@dna) 24 декабря 2018 г.

Напомним, что россиян также предупредили о грядущем всплеске аварийности на дорогах. По статистике ГУОБДД, самое опасное время — с января по май, а около трети всех ДТП составляют наезды на пешеходов.