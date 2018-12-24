Матвиенко рассказала, когда Путин выступит с посланием Федеральному собранию

Президент РФ Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию в первом квартале 2019 года. Об этом сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

— В первом квартале следующего года президент также выступит, безусловно, с посланием Федеральному собранию. Дата будет согласована в зависимости от графика президента, международных обязательств и иных, — сказала спикер верхней палаты парламента.

Она напомнила, что у президента есть обязательство каждый год выступать с посланием парламентариям, что он регулярно и делает.

Послание президента — ежегодное обращение главы государства к обеим палатам парламента. В нём руководитель страны даёт оценку положению дел в стране и определяет основные направления политики на перспективу. Стоит добавить, что обращение является не только правом, но и обязанностью президента, что закреплено в Конституции РФ.