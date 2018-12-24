Установлены личности российских пилотов, погибших при крушении Ан-26 в ДР Конго

Посольство России в ДР Конго опубликовало в "Твиттере" имена трёх российских пилотов, погибших при крушении самолёта Ан-26.
СПИСОК РОССИЙСКИХ ГРАЖДАН, ПОГИБШИХ ПРИ КРУШЕНИИ САМОЛЁТА КОМПАНИИ «ГОМЭР» 20 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА— Ambassade de Russie en RD Congo (@ambrus_drc) 24 декабря 2018 г.
1. Масалов Иван Фёдорович, 1955 г.р.
2. Кретов Александр Григорьевич, 1954 г.р.
3. Тарасов Евгений Андреевич, 1959 г.р. pic.twitter.com/nMgLgTd1uv
В результате крушения погибли Масалов Иван Фёдорович (1955 г.р.), Кретов Александр Григорьевич (1954 г.р.), Тарасов Евгений Андреевич (1959 г.р.).
Напомним, 20 декабря самолёт Ан-26 авиакомпании GomAir разбился неподалёку от столицы ДР Конго Киншасы. На борту находилось 23 человека.
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