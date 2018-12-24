Установлены личности российских пилотов, погибших при крушении Ан-26 в ДР Конго

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Установлены личности российских пилотов, погибших при крушении Ан-26 в ДР Конго

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Фото: © РИА Новости / Варвара Гертье

Посольство России в ДР Конго опубликовало в "Твиттере" имена трёх российских пилотов, погибших при крушении самолёта Ан-26.

В результате крушения погибли Масалов Иван Фёдорович (1955 г.р.), Кретов Александр Григорьевич (1954 г.р.), Тарасов Евгений Андреевич (1959 г.р.).

Напомним, 20 декабря самолёт Ан-26 авиакомпании GomAir разбился неподалёку от столицы ДР Конго Киншасы. На борту находилось 23 человека.

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