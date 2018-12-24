Россияне назвали главные события уходящего года

На первом месте оказался чемпионат мира по футболу, а на втором — события в Сирии.

ВЦИОМ опросил граждан России и узнал, какие мировые события этого года они считают главными. На первом месте оказался чемпионат мира по футболу — так ответили 12% респондентов. На втором месте — события в Сирии, сообщает РИА "Новости".

Тройку лидеров замыкает открытие Керченского моста, так считают 6% жителей нашей страны. За ними следуют изменения в пенсионном законодательстве России — 5%, события на Украине — 3%, а также инцидент в Керченском проливе — тоже 3%.

Что касается главных российских событий этого года, то на первом месте оказались изменения в пенсионном законодательстве — это мнение 24% опрошенных, на втором — чемпионат мира по футболу — 13%, на третьем — открытие Керченского моста — 8%. Также в рейтинг вошли повышение НДС и рост цен на бензин — по 4%.

Ранее более половины россиян посчитали, что 2019 год будет лучше.