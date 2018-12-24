Стало известно, сколько россиян посмотрели большую пресс-конференцию Путина

В ходе мероприятия глава государства за четыре часа ответил на 66 вопросов от 53 журналистов.

Исследовательская компания Mediascope подсчитала, что большую пресс-конференцию президента России Владимира Путина, которую транслировали Первый канал, каналы "Россия 1", "Россия 24" и НТВ, посмотрели более 6,7 миллиона человек старше 18 лет.

— Среднее количество человек, смотревших телепрограмму, составило 6 млн 708 тыс. 365, — говорится в сообщении.

При этом рейтинг трансляции в городах, в которых проживает от ста тысяч человек, составил 11,2%. В то же время среднее количество зрителей, выраженное в процентах, от всей телеаудитории составило 57,6%.

Как ранее писал Лайф, в ходе пресс-конференции, которая состоялась 20 декабря, президент за четыре часа ответил на 66 вопросов.