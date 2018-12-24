МИД готовит контрмеры на внесение журналистов Sputnik в британский "Миротворец"

Министерство иностранных дел России занимается разработкой ответных мер на внесение журналистов Sputnik в британский аналог чистилища "Миротворца". Об этом сообщила Лайфу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Сейчас мы это изучаем с экспертами, что это такое. Мы разрабатываем вопрос контрмер, — заявила она.

Ранее сообщалось, что британская газета Times, подобно скандально известному украинскому сайту "Миротворец", опубликовала личные данные журналистов агентства Sputnik вместе с их фотографиями. Список сопровождался призывом наказать сотрудников российского издания, работающих в стране на "пропаганду". Спикер Совфеда Валентина Матвиенко посчитала, что обнародование информации "создаёт угрозу жизням" журналистов.