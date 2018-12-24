"Аэрофлоту" присвоен рейтинг корпоративного управления на уровне 7++

Отмечена постоянная работа авиакомпании по взаимодействию с акционерами и открытость "Аэрофлота" во взаимодействии с инвесторами.

"Аэрофлоту" присвоен национальный рейтинг корпоративного управления на уровне 7++, который свидетельствует о том, что компания соблюдает требования российского законодательства в указанной области и следует значительному числу рекомендаций российского Кодекса корпоративного управления.

Российский институт директоров заключил, что "Аэрофлот" по результатам проведённого мониторинга соответствует уровню "Развитой практики корпоративного управления" по шкале Национального рейтинга корпоративного управления (НРКУ).

Эксперты отметили, что авиакомпания постоянно совершенствует свою систему корпоративного управления и стремится следовать передовым стандартам в этой области.

Среди событий, которые были отмечены РИД с момента прошлой оценки, такие:

были утверждены новые редакции ключевых корпоративных документов;

введён в действие собственный кодекс корпоративного управления;

разработана новая редакция положения о системе управления рисками, в которую добавили новый раздел "Управление коррупционными рисками";

впервые была проведена самостоятельная оценка деятельности компании с использованием новых методик;

годовой отчёт за 2017 год был подготовлен с использованием руководства по отчётности в области устойчивого развития GRI.

Отмечена постоянная работа авиакомпании по взаимодействию с акционерами и открытость "Аэрофлота" во взаимодействии с инвесторами. В будущем компания намерена добиваться повышения рейтинга корпоративного управления.