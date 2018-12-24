СМИ: Почётный член ФИДЕ Дубов скончался от переохлаждения в Москве

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СМИ: Почётный член ФИДЕ Дубов скончался от переохлаждения в Москве

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Фото: Facebook.com

В Москве скончался математик и почётный член Международной шахматной федерации Эдуард Дубов. Как уточняет агентство "Москва", он умер от переохлаждения.

Профессора обнаружили 22 декабря на улице Профсоюзной. Его нашли с серьёзным переохлаждением и обморожением конечностей. Сообщается, что Дубов умер в реанимации, несмотря на усилия врачей.

В 1990-е годы он занимал пост президента Шахматной федерации Москвы. Был почётным членом ФИДЕ.

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