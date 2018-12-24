Пашинян планирует встретиться с Путиным в Москве 27 декабря

И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян приедет в Москву 27 декабря на встречу с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы армянского правительства.
— Будут обсуждены вопросы сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах, — написано в сообщении.
Ранее Пашинян рассказал о планах Армении по поводу НАТО.
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