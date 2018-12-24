Дети спешат на ёлки. Москвичей предупредили о пробках 24 и 25 декабря

По прогнозу синоптиков, ситуацию на столичных трассах осложнит и погода — ожидается метель.

Московских автомобилистов предупредили о пробках на дорогах и призвали тщательнее планировать свои поездки 24 и 25 декабря. Об этом сообщила пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

— Тщательнее обычного планируйте маршруты. Из-за снегопада движение будет осложнено (да, ещё сильнее, чем сейчас). Ещё в центре ожидаются перекрытия, чтобы пропустить автобусы с детьми, которые едут на ёлки, — отметили в ЦОДД.

Сегодня и завтра тщательнее обычного планируйте маршруты. Из-за снегопада движение будет осложнено (да, ещё сильнее, чем сейчас). Еще в центре ожидаются перекрытия, чтобы пропустить автобусы с детьми, которые едут на елки. Хотите везде успеть - пользуйтесь городским транспортом. pic.twitter.com/6mTSK1poTD — ЦОДД (@gucodd) 24 декабря 2018 г.

В центре призвали столичных автомобилистов 24 и 25 декабря оставлять своих железных коней дома и пользоваться городским транспортом, чтобы везде успеть.

Ранее Лайф сообщал, что в Москве ожидается метель 24 и 25 декабря. При этом к концу рабочей недели сильные снегопады будут сопровождаться похолоданием.