Анита Цой рассказала, как 18 лет "вынашивала" в своём теле личинку мухи

Насекомое укусило певицу во время поездки в Австралию. Но ложиться на операционный стол сразу было категорически нельзя.

В уходящем году певица Анита Цой перенесла операцию по удалению личинки мухи, которую ей пришлось отращивать прямо под кожей долгих 18 лет. Леденящую душу историю она поведала в эфире программы "Секрет на миллион". Исполнительница рассказала, как когда-то давно отдыхала с мужем в Австралии и ощутила легкий укус на спине, недалеко от позвоночника. По возвращении в Москву она поняла: что-то идёт не так, и обратилась докторам.

— Потом с врачами выяснили, что это меня укусила муха, которая откладывает свои личинки в холках у животных. Личинки там вырастают, вылупляются и появляются на свет новые мухи, — рассказала певица.

Весь ужас усугублялся тем, что просто достать инородное тело, пока оно находилось под кожей пациентки, было невозможно. Врачи утверждали, что певице придётся подождать, пока личинка не приживётся и не дорастет до определённых размеров, а уйти на это могут месяцы и даже годы.

На операционном столе Анита Цой оказалась лишь в в 2018 году. За это время личинка вросла в её спину и затвердела до состояния камня.

— Когда это яйцо извлекали, его дробили, потому что за 18 лет оно настолько вошло в мышцу, что у меня стал искривляться позвоночник, — добавила она.

Отметим, что это не единственное медицинское вмешательство, которое пришлось пережить певице в таком непростом 2018 году. В октябре Анита Цой оказалась на больничной койке за два дня до гастрольного тура. Врачи выявили у неё камень в желчном пузыре и незамедлительно его удалили.