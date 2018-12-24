Аж на трёх языках. Президент Туркменистана исполнил собственную новогоднюю песню

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Аж на трёх языках. Президент Туркменистана исполнил собственную новогоднюю песню

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Стоит отметить, что музыку к песне написал внук главы республики, а сам политик аккомпанировал себе на рояле.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поздравил население страны, исполнив собственную новогоднюю песню. Видео опубликовано в YouTube.

Сообщается, что композицию лидер страны исполнил сразу на трёх языках — английском, немецком и туркменском, — аккомпанируя себе на рояле. Известно, что музыку к песне написал его внук Керимгулы.

Впрочем, пользователей Сети такой ролик не сильно впечатлил. Они ещё раз напомнили президенту республики о кризисе в стране.

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