Аж на трёх языках. Президент Туркменистана исполнил собственную новогоднюю песню

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поздравил население страны, исполнив собственную новогоднюю песню. Видео опубликовано в YouTube.
Сообщается, что композицию лидер страны исполнил сразу на трёх языках — английском, немецком и туркменском, — аккомпанируя себе на рояле. Известно, что музыку к песне написал его внук Керимгулы.
Впрочем, пользователей Сети такой ролик не сильно впечатлил. Они ещё раз напомнили президенту республики о кризисе в стране.
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